Пловец Николаев принёс России 23-е золото Паралимпиады в Токио
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В финальном заплыве на дистанции 400 м кролем в классе S8 россиянин показал результат 4 минуты 25,16 секунды.
Серебряную медаль выиграл Альберто Амодео из Италии с результатом 4 минуты 25,93 секунды.
Бронза — у американца Мэттью Торреса (4:28,47).
Таким образом, Николаев принёс России 23-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио.
Ранее сообщалось, что российские волейболисты победили египтян и вышли в полуфинал Паралимпиады в Токио.