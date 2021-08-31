Пловец Николаев принёс России 23-е золото Паралимпиады в Токио

Российский пловец Андрей Николаев завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

В финальном заплыве на дистанции 400 м кролем в классе S8 россиянин показал результат 4 минуты 25,16 секунды.

Серебряную медаль выиграл Альберто Амодео из Италии с результатом 4 минуты 25,93 секунды.

Бронза — у американца Мэттью Торреса (4:28,47).

Таким образом, Николаев принёс России 23-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты победили египтян и вышли в полуфинал Паралимпиады в Токио.