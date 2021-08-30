The Sun: «Локомотив» близок к покупке футболиста «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин близок к переходу в московский «Локомотив».

Об этом сообщает The Sun. «Локомотив» может купить 19-летнего игрока за £ 18 млн. «Челси» хочет включить в сделку пункт о возможности обратного выкупа Анджорина за сумму £ 25 млн.

Анджорин сыграл за основную команду синих пять матчей, но результативными действиями не отметился. За молодёжную команду «Челси» полузащитник провёл 35 матчей, забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» близок к приобретению футболиста «Утрехта» Керка.