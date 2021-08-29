«Локомотив» близок к приобретению футболиста «Утрехта» Керка

Дик ван Бурик, агент полузащитника голландского «Утрехта» Гирано Керка, подтвердил, что его клиент близок к переходу в московский футбольный клуб «Локомотив».

Представитель 25-летнего игрока в интервью RTV Utrecht заявил, что хавбек пропустил последний матч команды из-за наличия предметного интереса к нему.

Полузащитник «Утрехта» Барт Рамселар также высказался о вероятном уходе партнёра по команде.

«Осталось только поставить подписи, так что это лишь вопрос времени», — заявил Рамселар.

В прошедшем сезоне Керк провёл 36 матчей в нидерландской Эредевизи, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Утрехта» Керк может перейти в «Локомотив».