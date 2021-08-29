Voetbal International: полузащитник «Утрехта» Керк может перейти в «Локомотив»

Короткая ссылка
Полузащитник голландского «Утрехта» Гирано Керк может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
Voetbal International: полузащитник «Утрехта» Керк может перейти в «Локомотив»
  • © fcutrecht.nl

Как сообщает Voetbal International, московский клуб является для полузащитника приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Отмечается, что «Локомотив» готов заплатить «Утрехту» запрашиваемую сумму.

В прошедшем сезоне Керк провёл 36 матчей в нидерландской Эредевизи, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее французский полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал свой дебют в составе «Локомотива» в матче шестого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить