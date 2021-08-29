Voetbal International: полузащитник «Утрехта» Керк может перейти в «Локомотив»

Полузащитник голландского «Утрехта» Гирано Керк может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Как сообщает Voetbal International, московский клуб является для полузащитника приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Отмечается, что «Локомотив» готов заплатить «Утрехту» запрашиваемую сумму.

В прошедшем сезоне Керк провёл 36 матчей в нидерландской Эредевизи, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее французский полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал свой дебют в составе «Локомотива» в матче шестого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».