Voetbal International: полузащитник «Утрехта» Керк может перейти в «Локомотив»
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Как сообщает Voetbal International, московский клуб является для полузащитника приоритетным вариантом продолжения карьеры.
Отмечается, что «Локомотив» готов заплатить «Утрехту» запрашиваемую сумму.
В прошедшем сезоне Керк провёл 36 матчей в нидерландской Эредевизи, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее французский полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал свой дебют в составе «Локомотива» в матче шестого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».