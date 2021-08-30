СМИ: Алексей Миранчук может перейти в «Милан»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Милана».

Об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. По информации источника, приоритетом для миланцев является покупка полузащитника «Бреста» Ромена Февра, а Миранчук рассматривается в качестве запасного варианта, если трансфер француза осуществить не удастся. «Милан» уже сделал официальное предложение «Аталанте» относительно Алексея.

В нынешнем сезоне россиянин провёл два матча в Серии А, не отметившись результативными действиями.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что прекрасно себя чувствует накануне отборочных матчей ЧМ-2022.