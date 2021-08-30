СМИ: Алексей Миранчук может перейти в «Милан»

Короткая ссылка
Полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Милана».
СМИ: Алексей Миранчук может перейти в «Милан»
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. По информации источника, приоритетом для миланцев является покупка полузащитника «Бреста» Ромена Февра, а Миранчук рассматривается в качестве запасного варианта, если трансфер француза осуществить не удастся. «Милан» уже сделал официальное предложение «Аталанте» относительно Алексея.

В нынешнем сезоне россиянин провёл два матча в Серии А, не отметившись результативными действиями.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что прекрасно себя чувствует накануне отборочных матчей ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить