Алексей Миранчук заявил, что прекрасно себя чувствует накануне отборочных матчей ЧМ-2022

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук высказался о своей нынешней форме.

«Со всеми увиделся и познакомился, с кем не был знаком лично. Ждём вечернюю тренировку с нетерпением. Всё в сборной идёт своим чередом. Моё физическое и моральное состояние? Я не вижу никаких проблем в этом. Сезон только начался. Всё здорово, всё отлично. Я чувствую себя прекрасно. И морально — тоже. Не было каких-то трудных матчей. Я в сборной с чистой головой, всё отлично», — сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу РФС.

В рамках квалификации к чемпионату мира — 2022 сборной России предстоят матчи с командами Хорватии, Кипра и Мальты.