Алексей Миранчук заявил, что прекрасно себя чувствует накануне отборочных матчей ЧМ-2022

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Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук высказался о своей нынешней форме.
Алексей Миранчук заявил, что прекрасно себя чувствует накануне отборочных матчей ЧМ-2022
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«Со всеми увиделся и познакомился, с кем не был знаком лично. Ждём вечернюю тренировку с нетерпением. Всё в сборной идёт своим чередом. Моё физическое и моральное состояние? Я не вижу никаких проблем в этом. Сезон только начался. Всё здорово, всё отлично. Я чувствую себя прекрасно. И морально — тоже. Не было каких-то трудных матчей. Я в сборной с чистой головой, всё отлично», — сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу РФС. 

В рамках квалификации к чемпионату мира — 2022 сборной России предстоят матчи с командами Хорватии, Кипра и Мальты.

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