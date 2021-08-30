Алексей Миранчук: большой плюс, что у нас будет поддержка на матче с Хорватией

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Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук высказался о важности присутствия российских болельщиков на матче квалификации чемпионата мира — 2022 Россия — Хорватия.
Алексей Миранчук: большой плюс, что у нас будет поддержка на матче с Хорватией
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«Это огромный плюс, конечно же! Ведь мы в первую очередь играем для болельщиков. Это большой плюс, что будет такая поддержка», — заявил Миранчук в интервью пресс-службе РФС.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Начало в 21:45 мск. По предварительным данным, матч смогут посетить 20 тыс. болельщиков.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что прекрасно себя чувствует накануне отборочных матчей ЧМ-2022.

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