Агент Влашича заявил, что «Вест Хэм» пока не достиг договорённости с хорватом по деталям контракта

Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о ситуации с переходом хорвата в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм».

«Сделка ещё не завершена, но я надеюсь, что в скором времени она закроется. В чём причина? Переговоры по деталям контракта», — цитирует Мартича Sport24.

Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил его трансфер за €15,7 млн. В нынешнем году он принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией.