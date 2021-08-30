Болельщики «Милана» угрожают Доннарумме за переход в ПСЖ
- Reuters
По информации Football Italia, 29 августа перед матчем «Милана» с «Кальяри» в чемпионате Италии фанаты вывесили два баннера.
«Мы не забываем предателей. Будь осторожен, когда вернёшься в Милан», — значится на первом плакате.
«Доннарумма, неблагодарный ублюдок», — написали фанаты на втором баннере.
14 июля стало известно, что 22-летний голкипер перешёл в ПСЖ. За «Милан» Доннарумма провёл 251 матч, дебютировав в 16 лет.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» предпринял ещё одну попытку приобретения французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.