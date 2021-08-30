Болельщики «Милана» угрожают Доннарумме за переход в ПСЖ

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Фанаты итальянского «Милана» не могут простить голкипера Джанлуиджи Доннарумму за то, что он перешёл во французский «Пари Сен-Жермен».
Болельщики «Милана» угрожают Доннарумме за переход в ПСЖ
  • Reuters

По информации Football Italia, 29 августа перед матчем «Милана» с «Кальяри» в чемпионате Италии фанаты вывесили два баннера.

«Мы не забываем предателей. Будь осторожен, когда вернёшься в Милан», — значится на первом плакате.

«Доннарумма, неблагодарный ублюдок», — написали фанаты на втором баннере.

14 июля стало известно, что 22-летний голкипер перешёл в ПСЖ. За «Милан» Доннарумма провёл 251 матч, дебютировав в 16 лет.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» предпринял ещё одну попытку приобретения французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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