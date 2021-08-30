Путин выразил соболезнования МОК в связи с кончиной Рогге

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Президент России Владимир Путин направил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху телеграмму c соболезнованиями в связи со смертью бывшего руководителя этой организации Жака Рогге.
Путин выразил соболезнования МОК в связи с кончиной Рогге
  • Reuters

«Президент направил телеграмму господину Баху, где выразил соболезнования в связи с кончиной его предшественника — господина Рогге», — цитирует пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова ТАСС.

Рогге являлся президентом организации с 2001 по 2013 год. Кроме того, с 1989 по 1992 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Бельгии, а с 1989 по 2001 год занимал должность президента Европейского олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что Рогге ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

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