Путин выразил соболезнования МОК в связи с кончиной Рогге

Президент России Владимир Путин направил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху телеграмму c соболезнованиями в связи со смертью бывшего руководителя этой организации Жака Рогге.

«Президент направил телеграмму господину Баху, где выразил соболезнования в связи с кончиной его предшественника — господина Рогге», — цитирует пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова ТАСС.

Рогге являлся президентом организации с 2001 по 2013 год. Кроме того, с 1989 по 1992 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Бельгии, а с 1989 по 2001 год занимал должность президента Европейского олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что Рогге ушёл из жизни в возрасте 79 лет.