Генменеджер «Авангарда»: не надо искать подводных течений в уходе Ковальчука

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Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков прокомментировал уход нападающего Ильи Ковальчука из команды.
Генменеджер «Авангарда»: не надо искать подводных течений в уходе Ковальчука
  • © Елена Руско
  • РИА Новости

«Ковальчук был всем доволен в «Авангарде», мы поблагодарили друг друга, не надо искать никаких подводных течений в его быстром уходе. Моё высказывание по поводу слухов о возможном завершении карьеры Ильёй всколыхнуло медиапространство, но оно было вырвано из контекста. Я дальше говорил, что надеюсь, что этого не случится, у него всё ещё есть огонь, и это подтверждает межсезонье: им интересуется один из клубов Национальной хоккейной лиги», — цитирует Волкова «Чемпионат».

38-летний Ковальчук в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2020/21 «Авангард» вместе с Ковальчуком выиграл Кубок Гагарина.

Ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сообщил, что ему не поступало звонков о работе от сборной России.

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