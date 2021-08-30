Соловьёв назвал Мамаева ничтожеством и сравнил его с Паниным
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«Павел Мамаев весь покрыт татушками, абсолютно весь. Отсидевший и теперь разведённый. Уже никто и не вспомнит, что он футболист. Мы живём в совершенно уникальное время. Павел Мамаев такое же ничтожество, как и Панин с ногой в заднице», — сказал Соловьев на своём YouTube-канале.
Он также добавил, что ему жаль дочь Мамаева, которая наблюдает за скандальным бракоразводным процессом родителей.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Мамаева за интервью Нобелю Арустамяну, где футболист раскрыл подробности своего развода.