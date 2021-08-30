Президент UFC Уайт ответил на вызов Пола
- Reuters
Пол заявил, что нокаутирует Уайта при личной встрече.
«Ну, это имеет смысл. Я вхожу в ту возрастную категорию парней, с которыми он дерётся. Да, я видел, что он хочет драться со мной. Он сражается только с 50-летними», — цитирует Уайта MMAJunkie.
Он добавил, что Полу придётся встать в длинную очередь. По словам Уайта, ему многие хотят навредить.
Ранее российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дана Уайт больше не будет спрашивать его о возможном возвращении в UFC.