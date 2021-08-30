Арбитр Гринфельд назначен на отборочный матч ЧМ по футболу Россия — Хорватия

Израильский судья Орель Гринфельд назначен на матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии.

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать ему будут лайнсмены Рой Хассан и Идан Яркони, четвёртый судья — Эйтан Шмулевич. Рефери VAR — Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.

⚡️ Израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом будет работать на матче Россия – Хорватия



Полный список судей 👇



Главный арбитр – Орель Гринфельд

Ассистенты – Рой Хассан и Идан Яркони

Резервный судья – Эйтан Шмулевич

VAR – Рой Райншрайбер

AVAR – Давид Фуксман — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2021

Матч Россия — Хорватия пройдёт 1 сентября в «Лужниках». Начало игры — в 21:45 мск.

Сборная России также сыграет 4 сентября с Кипром в Никосии и 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее сообщалось, что хорватский форвард испанской «Осасуны» Анте Будимир не сыграет в матче с россиянами из-за травмы.