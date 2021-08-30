Арбитр Гринфельд назначен на отборочный матч ЧМ по футболу Россия — Хорватия

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Израильский судья Орель Гринфельд назначен на матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии.
Арбитр Гринфельд назначен на отборочный матч ЧМ по футболу Россия — Хорватия
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать ему будут лайнсмены Рой Хассан и Идан Яркони, четвёртый судья — Эйтан Шмулевич. Рефери VAR — Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.

Матч Россия — Хорватия пройдёт 1 сентября в «Лужниках». Начало игры — в 21:45 мск.

Сборная России также сыграет 4 сентября с Кипром в Никосии и 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее сообщалось, что хорватский форвард испанской «Осасуны» Анте Будимир не сыграет в матче с россиянами из-за травмы.

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