Арбитр Гринфельд назначен на отборочный матч ЧМ по футболу Россия — Хорватия
- Reuters
Как сообщает пресс-служба РФС, помогать ему будут лайнсмены Рой Хассан и Идан Яркони, четвёртый судья — Эйтан Шмулевич. Рефери VAR — Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.
⚡️ Израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом будет работать на матче Россия – Хорватия— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2021
Полный список судей 👇
Главный арбитр – Орель Гринфельд
Ассистенты – Рой Хассан и Идан Яркони
Резервный судья – Эйтан Шмулевич
VAR – Рой Райншрайбер
AVAR – Давид Фуксман
Матч Россия — Хорватия пройдёт 1 сентября в «Лужниках». Начало игры — в 21:45 мск.
Сборная России также сыграет 4 сентября с Кипром в Никосии и 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее сообщалось, что хорватский форвард испанской «Осасуны» Анте Будимир не сыграет в матче с россиянами из-за травмы.