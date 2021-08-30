Алексей Миранчук о прибытии в сборную: будем знакомиться с новенькими

Полузащитник сборной России и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями от прибытия в расположение национальной команды.

«Сейчас будем настраиваться на важные матчи, концентрироваться. Надо проделать хорошую работу. Ни с кем из сборной не общался, в покое всех оставил. Сейчас в процессе всё будем узнавать. Знаю, что ребята новенькие появились, будем знакомиться. Всё новенькое, интересное», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее сообщалось, что хорватский форвард испанской «Осасуны» Анте Будимир не сыграет в матче квалификационного турнира с командой России.