На Паралимпиаде выявлен случай коронавируса у одного из спортсменов

Один из спортсменов Паралимпиады в Токио сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийских игр, заболевший спортсмен стал 13-м, получившим положительный результат теста на COVID-19 с момента старта Паралимпиады. Всего за последние сутки положительный результат показали тесты 11 человек, участвующих в Паралимпийских играх.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября в Японии.

Ранее бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио по настольному теннису россиянка Раиса Чебаника прокомментировала завоевание медали.