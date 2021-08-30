Российская теннисистка Чебаника — о бронзе Паралимпиады: на вес золота
- РИА Новости
«Завоевать медаль было тяжело, потому что мы столько лет не выступали в турнирах, а уровень наших соперниц растёт», — цитирует спортсменку РИА Новости.
По её словам, на Паралимпийских играх в Лондоне у неё была золотая медаль, однако с бронзой её не сравнить.
«Но с учётом того, сколько лет мы не выступали, я эту медаль считаю тоже на вес золота. Теперь будем готовиться к Парижу», — добавила она.
Ранее россиянка Виктория Сафонова заняла второе место на Паралимпийских играх в Токио в соревнованиях по настольному теннису.