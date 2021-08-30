Российская теннисистка Чебаника — о бронзе Паралимпиады: на вес золота

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио по настольному теннису россиянка Раиса Чебаника прокомментировала завоевание медали.
Российская теннисистка Чебаника — о бронзе Паралимпиады: на вес золота
  • РИА Новости

«Завоевать медаль было тяжело, потому что мы столько лет не выступали в турнирах, а уровень наших соперниц растёт», — цитирует спортсменку РИА Новости.

По её словам, на Паралимпийских играх в Лондоне у неё была золотая медаль, однако с бронзой её не сравнить.

«Но с учётом того, сколько лет мы не выступали, я эту медаль считаю тоже на вес золота. Теперь будем готовиться к Парижу», — добавила она.

Ранее россиянка Виктория Сафонова заняла второе место на Паралимпийских играх в Токио в соревнованиях по настольному теннису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить