Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли

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Известный блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайроном Вудли.
Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли
  • Reuters

24-летний Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей.

Бой прошёл в Кливленде (США) по правилам бокса и продлился все запланированные восемь раундов.

39-летний Вудли провёл в UFC 28 боёв. В 19 поединках он одержал победу. 

Для Пола этот бой стал четвёртым в ММА. В предыдущих трёх поединках он победил Али Эсона Гиба, Нейта Робинсона и Бена Аскрена.

Ранее сообщалось, что стал известен кард турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 268), который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 6 на 7 ноября.

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