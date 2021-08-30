Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли

Известный блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайроном Вудли.

24-летний Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей.

Бой прошёл в Кливленде (США) по правилам бокса и продлился все запланированные восемь раундов.

39-летний Вудли провёл в UFC 28 боёв. В 19 поединках он одержал победу.

Для Пола этот бой стал четвёртым в ММА. В предыдущих трёх поединках он победил Али Эсона Гиба, Нейта Робинсона и Бена Аскрена.

Ранее сообщалось, что стал известен кард турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 268), который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 6 на 7 ноября.