Луис Энрике назвал Гвардиолу идеальным тренером для сборной Испании
«Я бы хотел, чтобы Гвардиола тренировал сборную Испании. Был бы счастлив, и это было бы идеально. Хотел бы увидеть нашу национальную команду, к которой приложил руку Гвардиола. Я не думаю, что для сборной Испании есть тренер лучше», — сказал Энрике на пресс-конференции.
50-летний Гвардиола выразил желание поработать в одной из сборных команд после того, как покинет «Манчестер Сити».
Ранее Гвардиола признался, что хотел бы тренировать сборную.