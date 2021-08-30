Луис Энрике назвал Гвардиолу идеальным тренером для сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что хотел бы, чтобы в будущем его сменил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Я бы хотел, чтобы Гвардиола тренировал сборную Испании. Был бы счастлив, и это было бы идеально. Хотел бы увидеть нашу национальную команду, к которой приложил руку Гвардиола. Я не думаю, что для сборной Испании есть тренер лучше», — сказал Энрике на пресс-конференции.

50-летний Гвардиола выразил желание поработать в одной из сборных команд после того, как покинет «Манчестер Сити».

Ранее Гвардиола признался, что хотел бы тренировать сборную.