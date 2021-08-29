Месси не попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Короткая ссылка
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси не выйдет на поле с первых минут матча четвёртого тура французской Лиги 1 с «Реймсом».
Месси не попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 с «Реймсом»
  • Reuters

В Twitter ПСЖ был опубликован список футболистов, которых главный тренер клуба выпустил с первых минут.

34-летний Месси, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента в начале августа, остался в запасе.

Аргентинец впервые попал в заявку на матч после перехода из «Барселоны», за которую выступал на протяжении всей карьеры.

Ранее «Монако» без Головина обыграл «Труа» в матче Лиги 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить