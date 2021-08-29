Месси не попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси не выйдет на поле с первых минут матча четвёртого тура французской Лиги 1 с «Реймсом».

В Twitter ПСЖ был опубликован список футболистов, которых главный тренер клуба выпустил с первых минут.

34-летний Месси, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента в начале августа, остался в запасе.

Аргентинец впервые попал в заявку на матч после перехода из «Барселоны», за которую выступал на протяжении всей карьеры.

Ранее «Монако» без Головина обыграл «Труа» в матче Лиги 1.