Месси не попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 с «Реймсом»
- Reuters
В Twitter ПСЖ был опубликован список футболистов, которых главный тренер клуба выпустил с первых минут.
🚨 The @PSG_English starting XI for #SDRPSG 🔴🔵 pic.twitter.com/fhDse0q8RI— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021
34-летний Месси, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента в начале августа, остался в запасе.
Аргентинец впервые попал в заявку на матч после перехода из «Барселоны», за которую выступал на протяжении всей карьеры.
Ранее «Монако» без Головина обыграл «Труа» в матче Лиги 1.