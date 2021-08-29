«Монако» без Головина обыграл «Труа» в матче Лиги 1
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Встреча прошла в Труа и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Дубль в составе монегасков оформил Софиан Диоп, отличившись на 40-й и 58-й минутах. На 51-й минуте защитник «Монако» Рубен Агилар отметился автоголом.
Для команды из Монте-Карло эта победа стала первой в новом сезоне чемпионата Франции.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в заявку ПСЖ на матч Лиги 1 с «Реймсом».