«Монако» без Головина обыграл «Труа» в матче Лиги 1

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«Монако» на выезде одержал победу над «Труа» в матче четвёртого тура французской футбольной Лиги 1.
«Монако» без Головина обыграл «Труа» в матче Лиги 1
  • © asmonaco.com

Встреча прошла в Труа и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Дубль в составе монегасков оформил Софиан Диоп, отличившись на 40-й и 58-й минутах. На 51-й минуте защитник «Монако» Рубен Агилар отметился автоголом.

Для команды из Монте-Карло эта победа стала первой в новом сезоне чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в заявку ПСЖ на матч Лиги 1 с «Реймсом».

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