Агент Влашича подтвердил информацию о переговорах с «Вест Хэмом»
- РИА Новости
«Мы в процессе переговоров с «Вест Хэмом», они прогрессируют. Но сделка ещё не завершена», — цитирует Мартича Eurostavka.
Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил его трансфер за €15,7 млн. В нынешнем году он принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» подпишет контракт с Влашичем до 2026 года.