Агент Влашича подтвердил информацию о переговорах с «Вест Хэмом»

Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о переговорах с английским футбольным клубом «Вест Хэм Юнайтед» по поводу трансфера его клиента.

«Мы в процессе переговоров с «Вест Хэмом», они прогрессируют. Но сделка ещё не завершена», — цитирует Мартича Eurostavka.

Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил его трансфер за €15,7 млн. В нынешнем году он принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» подпишет контракт с Влашичем до 2026 года.