Польский велогонщик Майка выиграл 15-й этап «Вуэльты»

Короткая ссылка
Поляк Рафал Майка из команды UAE Team Emirates одержал победу на 15-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».
Польский велогонщик Майка выиграл 15-й этап «Вуэльты»
  • Reuters

Он преодолел дистанцию 197,5 км за 4 часа 51 минуту 36 секунд.

Второе место занял голландец Стивен Крёйсвейк из Jumbo-Visma, а тройку лучших замкнул австралиец Кристофер Хэмилтон из Team DSM.

Россиянин Александр Власов из Astana стал 13-м, а Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 36-м.

Лидером генеральной классификации является норвежец Одд Кристиан Эйкинг из Intermarché — Wanty — Gobert Matériaux.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил велогонщика Михаила Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить