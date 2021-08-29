Польский велогонщик Майка выиграл 15-й этап «Вуэльты»

Поляк Рафал Майка из команды UAE Team Emirates одержал победу на 15-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».

Он преодолел дистанцию 197,5 км за 4 часа 51 минуту 36 секунд.

Второе место занял голландец Стивен Крёйсвейк из Jumbo-Visma, а тройку лучших замкнул австралиец Кристофер Хэмилтон из Team DSM.

Россиянин Александр Власов из Astana стал 13-м, а Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 36-м.

Лидером генеральной классификации является норвежец Одд Кристиан Эйкинг из Intermarché — Wanty — Gobert Matériaux.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил велогонщика Михаила Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио.