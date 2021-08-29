В «Спартаке» заявили, что переход Кофрие был согласован с Виторией

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Глава пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов сообщил, что трансфер бельгийского защитника Максимилиано Кофрие был согласован с главным тренером команды Руем Виторией.
В «Спартаке» заявили, что переход Кофрие был согласован с Виторией
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«Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса ещё на этапе переговоров. Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника — просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле», — цитирует Зеленова ТАСС.

Кофрие перешёл в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена», за который выступал с сентября 2020 года. Он провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал столько же результативных передач.

Ранее Кофрие заявил, что хочет помочь «Спартаку» стать чемпионом в год столетия клуба.

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