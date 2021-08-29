Умер чемпион СССР по футболу Пудышев

Чемпион СССР по футболу Юрий Пудышев ушёл из жизни в возрасте 67 лет.

Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.

Пудышев известен по выступлениям за минское «Динамо», за которое выступал с 1976 по 1984 год, и с которым выигрывал чемпионат СССР 1982 года. Кроме того, с 1971 по 1975 и 1984 по 1986 он защищал цвета московского «Динамо».

Последние годы он работал тренером в борисовском БАТЭ. Пудышев также 25 октября 2010 года установил рекорд чемпионатов Белоруссии, выйдя на поле в составе «Динамо-Брест» в возрасте 56 лет.

Ранее сообщалось, что умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин.