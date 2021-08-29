Главный тренер женской сборной России назвал причины поражения в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Калгари.

«Первый период мы сыграли достойно, а начиная со второго отрезка игры мы думали, что встреча всё так же будет продолжаться под нашу диктовку, хотя предупреждали и настраивали команду на серьёзную борьбу», — цитирует Бобарико пресс-служба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

По мнению тренера, всё дело в психологии.

«Очень много стали привозить шайбу в свою зону, потом вроде игру исправили, но пропустили один гол, а потом посыпались ненужные удаления. Мы очень хотели победить. Всё дело в психологии, в голове. Нужно с первых и до последних минут показывать максимум, на который ты способен», — сказал он.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу Швейцарии.

Ранее сообщалось, что женская сборная Россия сыграет с Германией в турнире за пятое — восьмое места ЧМ по хоккею.