Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» в первом матче после ухода Роналду

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о поражении команды в матче второго тура итальянской Серии А от «Эмполи» после перехода нападающего Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».
Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» в первом матче после ухода Роналду
  • Reuters

«Криштиану — выдающийся футболист, но сейчас мы не можем думать о нём. У нас прекрасная команда, но мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой встрече. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», — приводит слова Аллегри из эфира DAZN Italian Football TV в Twitter.

Напомним, 27 августа «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду.

В прошедшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром серии А, забив 29 мячей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уступил «Эмполи» в матче второго тура Серии А.

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