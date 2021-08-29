Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» в первом матче после ухода Роналду
- Reuters
«Криштиану — выдающийся футболист, но сейчас мы не можем думать о нём. У нас прекрасная команда, но мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой встрече. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», — приводит слова Аллегри из эфира DAZN Italian Football TV в Twitter.
Напомним, 27 августа «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду.
В прошедшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром серии А, забив 29 мячей.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» уступил «Эмполи» в матче второго тура Серии А.