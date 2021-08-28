Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Первое место заняла австралийка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,98 м. Ласицкене также взяла высоту 1,98 м, но уступила победительнице по количеству попыток. Третье место заняла украинка Ирина Геращенко (1,95).

28-летняя Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира и обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио.

Ранее Ласицкене прокомментировала завоевание золотой медали в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.