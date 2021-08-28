Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
- РИА Новости
Первое место заняла австралийка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,98 м. Ласицкене также взяла высоту 1,98 м, но уступила победительнице по количеству попыток. Третье место заняла украинка Ирина Геращенко (1,95).
28-летняя Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира и обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио.
Ранее Ласицкене прокомментировала завоевание золотой медали в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.