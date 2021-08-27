Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA

В Краснодаре в преддверии турнира ACA 127 по смешанным единоборствам прошла официальная процедура взвешивания.

Как сообщает пресс-служба АСА, участники чемпионского боя в наилегчайшем весе сделали практически равный вес, уложившись в лимит категории. Вес Керефова составил 57,1 кг, Албасханова — 57,15 кг.

Непобеждённому российскому бойцу Керефову 28 августа предстоит вторая защита титула чемпиона ACA. На счету Керефова 14 побед и ни одного поражения. Албасханов провёл 15 боев, 11 из которых выиграл и четыре проиграл.

Турнир пройдёт в присутствии зрителей в краснодарском «Баскет-Холле». На мероприятие будет допущено 500 человек. Для остальных болельщиков лига предложила возможность смотреть прямую трансляцию на русском и английском языках.

Ранее сообщалось, что Лига ACA вводит систему подписок на прямые трансляции турниров ММА.