Лига ACA вводит систему подписок на прямые трансляции турниров ММА

Российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat (АСА) начнёт вести прямые трансляции боёв по смешанным единоборствам (ММА).

«Всего за 9 рублей болельщики смогут смотреть в первый месяц прямые трансляции турниров после запуска сервиса подписок», — приводит слова президент ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.

По его словам, эфир будет доступен пользователям на сайте aca-mma.com в любой стране с комментариями на русском и английском языках.

Ранее рэпер Моргенштерн прокомментировал высказывание бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.





