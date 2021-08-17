Лига ACA вводит систему подписок на прямые трансляции турниров ММА

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Российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat (АСА) начнёт вести прямые трансляции боёв по смешанным единоборствам (ММА).
Лига ACA вводит систему подписок на прямые трансляции турниров ММА
  • РИА Новости

«Всего за 9 рублей болельщики смогут смотреть в первый месяц прямые трансляции турниров после запуска сервиса подписок», — приводит слова президент ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.

По его словам, эфир будет доступен пользователям на сайте aca-mma.com в любой стране с комментариями на русском и английском языках.

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