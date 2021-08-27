Лукашенко предложил отправить на «Белкалий» жён футболистов и хоккеистов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал образ жизни жён футболистов и хоккеистов.
Лукашенко предложил отправить на «Белкалий» жён футболистов и хоккеистов
  • РИА Новости

«Эти там кривляются на футбольных-хоккейных площадках, а жёны у них — красавицы! В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жён туда — вот на «Белкалий», метлу!» — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

В нынешнем сезоне ни один футбольный клуб из Белоруссии не пробился в еврокубки.

26 августа сборная Белоруссии по хоккею проиграла Польше в матче первого тура квалификации на Олимпиаду в Пекине (0:1).

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22. 

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