The Telegraph: ПСЖ хочет купить Холанда на замену Мбаппе

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Французский «Пари Сен-Жермен» хочет подписать договор с нападающим немецкой «Боруссии Дортмунд» Эрлингом Холандом.
The Telegraph: ПСЖ хочет купить Холанда на замену Мбаппе
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, ПСЖ хочет приобрести Холанда на замену нападающему Килиану Мбаппе, который близок к переходу в испанский «Реал Мадрид». 

Представители французского клуба уже связались с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы узнать о возможности трансфера.

21-летний норвежец перешёл в «Боруссию» из австрийского «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. В минувшем сезоне Холанд провёл за клуб 40 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт форварда с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» приступил к подготовке презентации Мбаппе.

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