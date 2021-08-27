Российский пловец Емельянцев выиграл бронзу Паралимпиады в Токио
- РИА Новости
В финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14 россиянин показал время 1 минута 55,58 секунды.
Золотую медаль выиграл Рис Данн из Великобритании (1:52,40), обновивший мировой рекорд.
Серебро — у бразильца Габриэля Бандейры (1:52,74).
Таким образом, Емельянцев завоевал для сборной России 20-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что россиянка Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в плавании на спине.