Российский пловец Емельянцев выиграл бронзу Паралимпиады в Токио

Российский пловец Вячеслав Емельянцев выиграл бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в плавании.

В финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14 россиянин показал время 1 минута 55,58 секунды.

Золотую медаль выиграл Рис Данн из Великобритании (1:52,40), обновивший мировой рекорд.

Серебро — у бразильца Габриэля Бандейры (1:52,74).

Таким образом, Емельянцев завоевал для сборной России 20-ю медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что россиянка Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в плавании на спине.