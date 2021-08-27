29 августа состоятся автоспортивный фестиваль и гранд-финал чемпионата Porsche Russia Simreal Cup

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29 августа на территории Forza Karting Miks пройдёт автоспортивный фестиваль и гранд-финал чемпионата по симрейсингу Porsche Russia Simreal Cup.
29 августа состоятся автоспортивный фестиваль и гранд-финал чемпионата Porsche Russia Simreal Cup
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Как сообщает пресс-служба Porsche Russia Simreal Cup, призовой фонд составит 500 тыс. рублей.

Соревнования пройдут на платформе ASSETTO CORSA COMPETIZIONE — одном из самых передовых симуляторов.

Гости мероприятия смогут увидеть виртуальные состязания, а также посмотреть Гран-при Бельгии «Формулы-1» на большом экране под DJ-сет Cream Soda.

Ранее сообщалось, что президент «СпортАккорда» Кьюлли примет участие в форуме «Россия — спортивная держава».

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