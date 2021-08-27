Корреспондент «Матч ТВ»: Претензии фанатов «Спартака» про ночные клубы, вероятно, были адресованы Соболеву

Корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов прокомментировал претензии фанатов московского «Спартака» о посещении игроками команды ночного клуба.

«У фанатов была претензия к одному из футболистов, которого встретили в ночном клубе, — то ли до проигранной игры, то ли после. Я пытался узнать, что это за футболист. Мне все говорили, что, вероятно, это Александр Соболев. Более того сейчас в Instagram идет перепалка с супругой Александра, потому что она как-то отметилась и фанаты тоже набросились на неё», — рассказал Анисимов в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, что во время матча шестого тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (1:2) фанаты «Спартака» вывесили баннер с текстом: «Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намек понятен».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Сочи» в матче шестого тура РПЛ.