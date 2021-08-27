Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пробиться в групповой этап Лиги конференций

Короткая ссылка
Английский «Тоттенхэм» одержал разгромную победу над португальским «Пасуш де Феррейра» в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги конференций.
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пробиться в групповой этап Лиги конференций
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 3:0. 

Дубль оформил Гарри Кейн, а также один раз отличился Джовани Ло Чельсо.

В первом матче, который прошёл в Португалии, победил «Пасуш де Феррейра» с минимальным счётом — 1:0. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния в групповой этап вышел «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «Рома» разгромила «Трабзонспор» и вышла в групповой этап Лиги конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить