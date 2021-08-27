Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пробиться в групповой этап Лиги конференций
- Reuters
- © Dylan Martinez
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 3:0.
Дубль оформил Гарри Кейн, а также один раз отличился Джовани Ло Чельсо.
В первом матче, который прошёл в Португалии, победил «Пасуш де Феррейра» с минимальным счётом — 1:0. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния в групповой этап вышел «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что «Рома» разгромила «Трабзонспор» и вышла в групповой этап Лиги конференций.