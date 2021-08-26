Защитник «Манчестер Сити» Менди обвинён в четырёх изнасилованиях

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Руководство «Манчестер Сити» отстранило от тренировок с командой защитника Бенжамена Менди.
Защитник «Манчестер Сити» Менди обвинён в четырёх изнасилованиях
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, это произошло, поскольку 27-летнему французу было предъявлено обвинение в четырёх случаях изнасилования и преступлениях социального характера.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что в связи с расследованием полиции Бенжамен Менди был отстранён. Отстранение будет действовать на время расследования», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что не имеют возможности более подробно описать ситуацию.

«Так как речь идёт о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия»,  — заявили в клубе. 

Ранее сообщалось, что английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн ведёт переговоры об улучшении контракта.

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