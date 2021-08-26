Итальянские СМИ сообщают, что «Ювентус» не хочет расставаться с Роналду бесплатно

Короткая ссылка
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» не хочет отдавать английскому «Манчестер Сити» нападающего команды Криштиану Роналду бесплатно.
Итальянские СМИ сообщают, что «Ювентус» не хочет расставаться с Роналду бесплатно
  • Reuters

Как сообщает Corriere dello Sport, «Сити» хочет приобрести 36-летнего игрока на правах свободного агента без компенсации его нынешнему клубу. «Ювентус» же намерен выручить за Роналду как минимум €25 млн.

Форвард выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошедшем сезоне Роналду забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Контракт португальца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду переходит в «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить