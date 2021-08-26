Итальянские СМИ сообщают, что «Ювентус» не хочет расставаться с Роналду бесплатно

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» не хочет отдавать английскому «Манчестер Сити» нападающего команды Криштиану Роналду бесплатно.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Сити» хочет приобрести 36-летнего игрока на правах свободного агента без компенсации его нынешнему клубу. «Ювентус» же намерен выручить за Роналду как минимум €25 млн.

Форвард выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошедшем сезоне Роналду забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Контракт португальца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду переходит в «Манчестер Сити».