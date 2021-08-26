Португальский журналист: Роналду переходит в «Манчестер Сити»

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Португальский журналист Гонсало Лопес заявил, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду договорился с «Манчестер Сити» о переходе в стан «горожан».
Португальский журналист: Роналду переходит в «Манчестер Сити»
  • Reuters

Как сообщает Лопес в Twitter, сделка о трансфере 36-летнего Роналду заключена. Португалец уже обсудил с главным тренером английской команды Хосепом Гвардиолой свой переход.

В прошедшем сезоне Роналду забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.

Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой €15 млн.

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