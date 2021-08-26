Португальский журналист: Роналду переходит в «Манчестер Сити»
- Reuters
Как сообщает Лопес в Twitter, сделка о трансфере 36-летнего Роналду заключена. Португалец уже обсудил с главным тренером английской команды Хосепом Гвардиолой свой переход.
Ronaldo e Manchester City. Done deal ✔️— Gonçalo Lopes (@_GoncaloLopes) August 26, 2021
В прошедшем сезоне Роналду забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.
Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой €15 млн.