Гореева выиграла суперспринт на юниорском ЧМ по летнему биатлону

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Россиянка Анастасия Гореева завоевала золото в суперспринте на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону.
Гореева выиграла суперспринт на юниорском ЧМ по летнему биатлону
  • © Lubos Pavlicek/CTK
  • globallookpress.com

Российская спортсменка допустила на четырёх огневых рубежах пять промахов и финишировала с результатом 23 минуты 16,5 секунды.

Второй стала латвийка Санита Булина, допустившая шесть промахов (+6,3), тройку лучших замкнула представительница Чехии Тереза Воборникова с пятью промахами (+13,3).

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту на сезон-2021/22.

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