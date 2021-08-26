Гореева выиграла суперспринт на юниорском ЧМ по летнему биатлону

Россиянка Анастасия Гореева завоевала золото в суперспринте на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону.

Российская спортсменка допустила на четырёх огневых рубежах пять промахов и финишировала с результатом 23 минуты 16,5 секунды.

Второй стала латвийка Санита Булина, допустившая шесть промахов (+6,3), тройку лучших замкнула представительница Чехии Тереза Воборникова с пятью промахами (+13,3).

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту на сезон-2021/22.