Испанская Примера не отпустит южноамериканских футболистов на международные матчи

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Клубы испанской Примеры не отпустят южноамериканских игроков на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Испанская Примера не отпустит южноамериканских футболистов на международные матчи
  • Reuters

«Сегодня Ла Лига встретилась с клубами, которых коснулось двухдневное продление календаря Международной федерации футбола (ФИФА). Организация позволила Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) увеличить на два дня интервалы отборочных матчей в сентябре и октябре. Это наносит ущерб целостности Ла Лиги и её соревнованиям. Клубы предупредят своих южноамериканских игроков, что им не разрешено путешествовать и присоединяться к своим сборным до разрешения ситуации», — говорится в заявлении Ла Лиги.

В своём обращении представители Примеры также упомянули Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) и Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), которые подстроили свой календарь под футбольные лиги.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентина Перес пожаловался на грубый ответ «Пари Сен-Жермен» по поводу Килиана Мбаппе.

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