Российский пловец Жданов завоевал бронзу Паралимпиады в Токио
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- РИА Новости
Россиянин в финальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем в классе S4 показал результат 1 минута 26,95 секунды.
Золотую медаль выиграл Такаюки Судзуки из Японии с результатом 1 минута 21,58 секунды.
Серебро — у итальянца Луиджи Беджато (1 минута 23,21 секунды).
Отметим, что медаль Жданова стала восьмой для сборной России на Паралимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что велогонщик Асташов принёс России четвёртую золотую медаль Паралимпиады в Токио.