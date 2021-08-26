Российский пловец Жданов завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

Россиянин в финальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем в классе S4 показал результат 1 минута 26,95 секунды.

Золотую медаль выиграл Такаюки Судзуки из Японии с результатом 1 минута 21,58 секунды.

Серебро — у итальянца Луиджи Беджато (1 минута 23,21 секунды).

Отметим, что медаль Жданова стала восьмой для сборной России на Паралимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что велогонщик Асташов принёс России четвёртую золотую медаль Паралимпиады в Токио.