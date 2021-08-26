Матыцин поздравил Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал завоевание российским велогонщиком Михаилом Асташовым золотой медали на летних Паралимпийских играх в Токио.
Матыцин поздравил Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио
  • Reuters

«Поздравляю Михаила с золотом Паралимпиады! Нашему велогонщику сегодня не было равных. В квалификации он установил новый мировой рекорд, а в финале завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Поздравляю тренеров команды и Паралимпийский комитет России!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Чернове в финале индивидуальной гонки на 3000 м в классе С1.

Бронзовую медаль выиграл Ли Чжанъюй из Китая.

Ранее Асташов заявил, что рассчитывает выиграть ещё несколько золотых медалей на Паралимпиаде.

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