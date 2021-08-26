Во второй день Паралимпиады в Токио будет разыгрываться 30 комплектов наград

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Во второй день Паралимпийских игр в Токио будет разыграно 30 комплектов медалей в пяти видах спорта.
Во второй день Паралимпиады в Токио будет разыгрываться 30 комплектов наград
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

Во второй день Паралимпиады будут разыгрываться медали в турнире фехтовальщиков-шпажистов на колясках. За награды будут бороться шпажисты в мужском и женском зачетах, в категории А и В. Команду Паралимпийского комитета России представят Александр Курзин, Артур Юсупов, Максим Шабуров, Александр Кузюков, Алена Евдокимова, Виктория Бойкова, Людмила Васильева и Юлия Майя.

Три комплекта медалей будет разыграно в конном спорте. Там выступят Владислав Колосов, Юлия Полякова и Наталья Мартьянова.

Обладателей пяти золотых наград определят на велотреке — в женской и мужской гонках на 1000 м, а также в мужском пасьюте в категориях С1, С2 и С3. Российские участники — Сергей Пудов, Михаил Астахов и Арслан Гильмутдинов.

Финальные соревнования по пауэрлифтингу состоятся четырёх весовых категориях: до 41 кг и до 45 кг у женщин, до 49 кг и до 54 кг у мужчин. Россия не будет представлена в этих состязаниях

14 комплектов медалей будет разыграно в плавании. Здесь российские паралимпийцы выступят на большинстве дистанций.

Ранее Путин поздравил Шабалину с золотой медалью Паралимпийских игр в Токио.

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