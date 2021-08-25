Путин поздравил Шабалину с золотой медалью Паралимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российскую пловчиху Валерию Шабалину с золотой медалью Паралимпиады в Токио в плавании на 100 м баттерфляем.

«Уважаемая Валерия Андреевна! Я сердечно поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх. Напряжённые тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой вашего успеха, позволив обойти серьёзных соперниц, а также открыть «золотой счёт» нашей команды на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Я желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали три золота в первый день Паралимпиады в Токио.