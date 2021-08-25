Роглич одержал победу на 11-м этапе «Вуэльты»

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Словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
Роглич одержал победу на 11-м этапе «Вуэльты»
  • globallookpress.com

Роглич преодолел дистанцию в 133,6 км за 3 часа 11 минут. Вторым стал испанский велогонщик Энрик Мас из Movistar,  а третьим финишировал его партнёр по команде колумбиец Мигель Анхель Лопес.

Россиянин Александр Власов из Astana завершил гонку на восьмом месте. Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 72-м.

В общем зачёте после 11 этапов лидирует норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarché — Wanty — Gobert Matériaux. На втором месте идёт представитель Франции Гийом Мартен из Cofidis, замыкает тройку Роглич. Власов идёт на 11-м месте, а Сиваков — 53-й.

Ранее сообщалось, что Сторер одержал победу на десятом этапе «Вуэльты».

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