Сторер одержал победу на десятом этапе «Вуэльты»

Австралийский велогонщик Майк Сторер из команды DSM стал победителем десятого этапа веломногодневки «Вуэльта Испании».

Австралиец преодолел 189 км за 4:09:21. Вторым стал бельгиец Маури Вансевенант (Deceuninck — Quick Step). На третьем месте финишировал француз Клеман Шампуссен (AG2R Citroën).

Лучшим среди россиян стал Александр Власов, представляющий команду Astana — Premier Tech, — 32-е место. Его соотечественник Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) финишировал 70-м.

После десятого этапа лидером общего зачёта стал норвежец Одд Кристиан Эйкинг, выступающий за команду Intermarché — Wanty — Gobert Matériaux, — 38:37,46. Власов занимает 12-е место, а Сиваков — 49-е.

Ранее сообщалось, что итальянский велогонщик Карузо выиграл девятый этап «Вуэльты».