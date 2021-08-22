Итальянский велогонщик Карузо выиграл девятый этап «Вуэльты»

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Итальянец Дамиано Карузо, представляющий команду Bahrain Victorious, стал победителем девятого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
Итальянский велогонщик Карузо выиграл девятый этап «Вуэльты»
  • Reuters

Карузо преодолел дистанцию 188 км за 5:03:14. Второе место занял словенский велогонщик Примож Роглич из Jumbo-Visma, а третье — испанец Энрик Мас из Movistar. Россиянин Александр Власов из Astana стал 15-м, а его соотечественник Павел Сиваков, представляющий Ineos Grenadiers, завершил гонку на 41-м месте.

В общем зачете после восьми этапов лидирует Роглич. Вторым идет Мас, проигрывающий словенцу 28 секунд, а третьим — колумбиец Мигель Анхель Лопес из Movistar Team. Власов занимает 11-ю строчку, Сиваков располагается на 41-м месте.

Ранее нидерландский велогонщик Якобсен выиграл восьмой этап «Вуэльты».

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