Голландский велогонщик Якобсен выиграл восьмой этап «Вуэльты»

Голландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта-Испания».

Якобсен показал лучшее время дня на дистанции в 173,7 км —3:56:05. Второе место досталось итальянцу Альберто Дайнезе (Team DSM). Третьим финишировал бельгиец Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix).

Россиянин Александр Власов (Astana) стал 21-м. Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) завершил гонку на 155-м месте.

Словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma) лидирует в общем зачёте. Его время составляет 29:14:40. Вторым идёт австриец Феликс Гросшартнер (Bora-Hansgrohe), который уступает представителю Словении восемь секунд, третье место занимает испанец Энрик Мас (Movistar), отстающий на 36 секунд.

Власов занимает девятую строчку (+1.06), Сиваков расположился на 42-м месте (+20.05).

Ранее сообщалось, что испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar вылетел с трассы во время седьмого этапа «Вуэльты».