В ПСЖ назвали поведение «Реала» неприемлемым в ситуации с Мбаппе

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Спортивный директор ПСЖ Леонардо раскритиковал поведение представителей мадридского «Реала» во время переговоров о возможном трансфере форварда Килиана Мбаппе.
В ПСЖ назвали поведение «Реала» неприемлемым в ситуации с Мбаппе
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«У «Реала» это обычная стратегия — они получают отказ, а затем говорят: «Мы перепробовали всё, подождите год». «Реал» ведёт себя так уже два года. Их поведение неуважительно, неприемлемо и незаконно. Предложение, которое мадридцы делают за год до окончания контракта Килиана, за семь дней до закрытия трансферного окна, далеко от стоимости футболиста. Этого предложения недостаточно», — приводит слова Леонардо L'Equipe.

Мадридцы сделали первое официальное предложение о трансфере француза за €160 млн, но оно было отклонено. Контракт 22-летнего форварда истекает летом 2022 года. Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении. 

Ранее Перес пожаловался на грубый ответ ПСЖ на запрос о Мбаппе.

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